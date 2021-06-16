Госдума приняла закон об особом порядке закупок для Фонда Соловков

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об особом порядке закупок для Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. Поправки вносятся в закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Документ был внесен президентом РФ.

Закон был подготовлен в целях обеспечения прозрачности расходования Фондом по сохранению и развитию Соловецкого архипелага получаемых из федерального бюджета субсидий. В том числе субсидий, направленных на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, проживающих на территории Соловецкого архипелага и отдельных территориях Республики Карелия, исторически связанных с Соловецким архипелагом.

В настоящее время порядок осуществления фондом закупок за счет этих средств не регламентирован.

Закон устанавливает, что в отношении закупок, осуществляемых фондом за счет субсидий, предоставленных ему в соответствии с бюджетным законодательством РФ, будут действовать положения федерального закона о контрактной системе, регулирующие определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и заключение предусмотренных федеральным законом контрактов. Таким образом, фонд будет осуществлять конкурентные и неконкурентные закупки, заключать, изменять и расторгать контракты и размещать соответствующую информацию в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с требованиями федерального закона и основываясь на принципах открытости, прозрачности информации об осуществляемых закупках и обеспечении конкуренции.

Предусматривается обязанность заказчика осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере не менее чем 25% совокупного годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком (сейчас действует норма. в соответствии с которой этот порог составляет не менее чем 15%). Уточняются также сроки оплаты контракта с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной не-коммерческой организацией: если извещение об осуществлении закупки размещено в единой информационной системе с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно, то срок оплаты контракта не должен будет превышать 10 рабочих дней, а если такое извещение размещено с 1 января 2023 года - не более семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

Также закон уточняет норму федерального закона о возможности определения единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании правового акта президента РФ в случаях, установленных поручениями президента РФ, исключая такую возможность при закупках для муниципальных нужд. Предусматривается возможность неразмещения на официальном сайте информации, формируемой и размещаемой при осуществлении закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика, определенного указом или распоряжением президента РФ, для обеспечения деятельности президента РФ.

Внесение изменений позволит повысить уровень конкуренции, эффективность расходования бюджетных средств и обеспечить возможность оперативного заключения контрактов при нецелесообразности осуществления закупок путем проведения конкурентных способов определения поставщика, говорится в пояснительной записке.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.