ЦБ обеспокоен темпом роста цен на непродовольственные товары в мае

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. ЦБ РФ обеспокоен темпом роста цен на непродовольственные товары в мае, сообщил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Мы смотрим на очень широкой спектр показателей . Нас беспокоит не только инфляция, но и уровень инфляционных ожиданий, который отражает повышенную инфляцию, которая уже держится некоторое время. Из майских показателей можно выделить темпы роста цен на непродовольственные товары. <... > Нас беспокоят в большей мере непродовольственные товары, годовая инфляция и месячные темпы роста которых находятся на максимальных уровнях за много лет", - сказал он.

Заботкин отметил, что по ожиданиям ЦБ инфляция будет находиться на плато (колебаться вблизи текущих цифр) в годовом выражении до начала осени. В четвертом квартале начнется ее постепенное снижение.

"С учетом эффекта базы некоторое повышение в годовом выражении к значениям мая, наверно, возможно. Летнюю инфляцию прогнозировать дело неблагодарное, хедайн сильно зависит от ситуации с урожаем", - сказал он.

Составляющие роста ВВП

Говоря об ожиданиях ЦБ относительно роста ВВП РФ, Заботкин отметил, что регулятор закладывает проектировки бюджета в основных направлениях бюджетной политики. "С точки зрения улучшения показателей дефицита это во многом связано с тем, что будут более высокие нефтегазовые доходы в этом году. По ненефтегазовым доходам данные за первое полугодие показывают, что поступления выше. То есть, это в большей степени результат доходной части бюджета", - сказал он.

При этом ЦБ сходит из того, что дополнительные ненефтегазовые доходы, скорее всего, пойдут в расходную часть, ненефтегазовый дефицит будет практически таким же, как и прогнозировался регулятором, а нефтегазовые доходы пойдут в ФНБ. ЦБ не видит в этом положении существенных рисков, добавил Заботкин.