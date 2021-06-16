Госдума приняла закон о производстве российской винодельческой продукции

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, регламентирующий производство и реализацию винодельческой и алкогольной продукции, а также особенности производства и реализации этой продукции в России крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Документ был инициирован группой депутатов Госдумы и призван привести законодательство в соответствие с законом о виноградарстве и виноделии, который действует в России с 26 июня 2021 года.

Вводится определение российского коньяка

В рамках закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" документом вводятся нормы, регулирующие винодельческое производство и виноградарство.

Законопроект вводит такие понятия, как игристое вино, бренди, российской коньяк. Такие напитки, согласно законопроекту, являются разновидностью алкогольной продукции.

Крестьянским (фермерским) хозяйствам разрешается производство вин, игристых вин (шампанских) с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения.

Для этого такие крестьянские хозяйства должны быть признаны сельхозтоваропроизводителями в соответствии с законодательством, это могут быть как юрлица, так и ИП. Сельхозпроизводители смогут продавать в розницу свою винодельческую продукцию, но только в стационарных производственных помещениях по месту нахождения производства этой продукции. При этом они должны иметь эти стационарные помещения в собственности либо арендовать их не менее одного года и владеть виноградниками площадью не менее 0,5 га.

Законопроект предполагает выдачу инвесторам, реализующим проекты в области виноградарства и виноделия, специального свидетельства о наличие виноградника либо о закупке отечественного винограда, то есть подтверждающего наличие сырьевой базы для виноделия. Для организаций и лиц, имеющих такое свидетельство, законопроектом предлагается упрощенный порядок лицензирования винодельческой продукции.

Такая система предусматривает исчерпывающий список оснований для отказа в выдачи лицензии, исчерпывающий список объектов лицензионного контроля, возможность получения федеральных специальных марок в упрощенном порядке, возможность использования нового основного технологического оборудования с момента подачи в лицензирующий орган заявления о его регистрации.

Предлагается также увеличить максимальный срок действия лицензий на производство вин и шампанского с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения с 5 до 15 лет. Виноградники исключаются из числа объектов, которые имеют право беспрепятственно посещать должностные лица контролирующих органов при проверке.

Вводится новый вид лицензируемой деятельности - производство коньяка полного цикла, его хранение и поставки. Вводятся новые основания для аннулирования лицензий на производство вин в судебном порядке.

Поправки ко второму чтению

Во втором чтении были уточнены определения алкогольной продукции, плодовой алкогольной продукции (таковой признается алкогольная продукция с содержанием этилового спирта от 6 до 15% объема готовой продукции, произведенная в результате полного или неполного брожения дробленых свежих плодов одного вида или нескольких видов, либо плодового (фруктового) сусла, либо восстановленного концентрированного плодового сока с добавлением или без добавления сахаросодержащих продуктов, без добавления этилового спирта). Плодовым алкогольным напитком признается алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта не более 22%, содержащий не менее 50% объема готовой продукции плодового сброженного материала (ранее эта продукция называлась фруктовым вином).

Даются определения понятиям "автохтонное виноделие", "аборигенный сорт винограда", "винный спирт", "винный дистиллят", ароматизированные виноградосодержащие напитки из виноградного сырья (доля этилового спирта в них должна составлять от 14,5 до 20%), виноградная водка и бренди (доля этилового спирта в них должна быть не менее 37,5%), игристые жемчужные вина.

Уточняется также положение о деятельности Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов, виноградо-винодельческих советах и комитетах, а также о дегустационных комиссиях.

До 1 января 2023 года виноделы Крыма, имеющие лицензии, смогут торговать винодельческой продукцией в розлив в стационарных торговых объектах, принадлежащих им на праве собственности, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления или на праве аренды, срок которой определен договором и составляет один год и более при оказании ими услуг общественного питания. В редакции первого чтения эта норма была ограничена 1 января 2020 года.

Уточняются разрешенные технологические приемы переработки винограда, предназначенного для использования при производстве продукции виноделия (в частности, предусматривается возможность использования препаратов, содержащих кислотопонижающие бактерии), технологические правила производства винодельческой продукции. Уточняются особенности маркировки и розничной продажи винодельческой продукции. В частности, предусматривается, что винодельческие хозяйства, осуществляющие производство коньяка, полностью (на 100%) произведенного из винограда, выращенного на территории РФ, вправе указывать на этикетке такой продукции наименование "Коньяк России".

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Предусматриваются переходные положения.

"Законопроект очень непростой. Мы с вами в прошлом году, принимая 468 ФЗ, фактически создали с нуля законодательство, которое призвано обеспечить развитие отрасли виноградарства и виноделия. Сегодня изменениями в 171 закон мы закрепили положения 468-го в законодательстве, которое регулирует производство коньяка и, опять-таки, развитие виноградарства, отрасли, которая была в сложном положении. Учитывая, что здесь можно многое сделать для импортозамещения, и это сделали наши коллеги из профильного комитета вместе с министром финансов, вышли на решение, которое позволит многим регионам пополнить бюджеты и увеличить рабочие места", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

Законодательство сформировано, проблемные зоны, которые существовали, ситуация, связанная с производством некачественной продукции, должны уйти в прошлое, отечественный продукт должен поступить на рынки, и это действительно заслуга профильного комитета, подчеркнул Володин.