Дума приняла закон об отмене экоэкспертизы проектов инфраструктурных объектов в Арктике

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, отменяющий экологическую экспертизу проектной документации объектов капитального строительства, реконструкцию или строительство которых предполагается осуществлять в Арктической зоне РФ.

Документ внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов в январе, поправки вносятся в закон "Об экологической экспертизе". Инициатива исключает требование о проведении экологической экспертизы федерального уровня проектной документации объектов социальной и транспортной инфраструктуры, строительство или реконструкцию которых предполагается осуществлять в Арктической зоне РФ. Перечень объектов социальной и транспортной инфраструктуры, в отношении которых отменяется такое требование, установит правительство РФ.

Как отмечали авторы инициативы, принятие закона положительно повлияет на ускорение строительства объектов инфраструктуры, необходимых для создания условий комплексного социально-экономического развития Арктической зоны РФ.