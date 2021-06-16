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Дума приняла закон об отмене экоэкспертизы проектов инфраструктурных объектов в Арктике

Перечень объектов социальной и транспортной инфраструктуры, в отношении которых отменяется требование о проведении экологической экспертизы, установит правительство

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, отменяющий экологическую экспертизу проектной документации объектов капитального строительства, реконструкцию или строительство которых предполагается осуществлять в Арктической зоне РФ.

Документ внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов в январе, поправки вносятся в закон "Об экологической экспертизе". Инициатива исключает требование о проведении экологической экспертизы федерального уровня проектной документации объектов социальной и транспортной инфраструктуры, строительство или реконструкцию которых предполагается осуществлять в Арктической зоне РФ. Перечень объектов социальной и транспортной инфраструктуры, в отношении которых отменяется такое требование, установит правительство РФ.

Как отмечали авторы инициативы, принятие закона положительно повлияет на ускорение строительства объектов инфраструктуры, необходимых для создания условий комплексного социально-экономического развития Арктической зоны РФ.

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