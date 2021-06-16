Мишустин анонсировал запуск цифрового сервиса для получения аграриями господдержки

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Правительство запустит цифровой сервис, который позволит аграриям в регионах получать поддержку в электронном виде, в том числе подавая таким образом заявки на субсидии, заявил в среду премьер-министр Михаил Мишустин.

"Следующий шаг - запуск цифрового сервиса, который даст возможность аграриям в каждом регионе получать господдержку в электронном виде, включая подачу заявок на субсидии", - сказал глава кабмина в видеообращении к участникам коллегии Минсельхоза, текст которого опубликован на сайте правительства.

По его словам, это позволит сократить сроки доведения средств до сельхозпроизводителей, а также снизит их издержки. "Платформа должна стать доступной для пользователей уже со следующего года", - добавил Мишустин.

Премьер также заверил, что правительство и дальше будет поддерживать бизнес, который готов работать в агропромышленном комплексе. "Рассчитываем, что наладить более открытый и эффективный диалог с предпринимателями поможет и создание национальной платформы цифрового сельского хозяйства. В ней будут объединены данные всех информационных систем", - заключил он.