Дума ввела новый документ - карту международного маршрута регулярных перевозок

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект о введении нового документа - карты международного маршрута регулярных перевозок.

Принятый закон в целом направлен на урегулирование отношений, связанных с установлением, изменением, отменой международных маршрутов регулярных перевозок, допуском юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к их осуществлению. Карта будет содержать сведения о маршруте. В случае, если международными договорами РФ предусмотрено, что регулярные перевозки осуществляются по разрешениям, карта международного маршрута регулярных перевозок будет являться таким разрешением.

Введение или изменение регулярного международного маршрута, который идет транзитом через РФ, будет согласовываться по предложению компетентного органа иностранного государства, на территории которого расположен начальный или конечный остановочный пункт такого маршрута, при условии наличия разрешительных документов компетентных органов всех иностранных государств, в которых зарегистрированы иностранные перевозчики, которые хотят на данном маршруте работать.

Помимо этого, реестр остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок дополняется остановочными пунктами, которые используются при международных маршрутах регулярных перевозок. Это делается в целях исключения фактов оказания пассажирам, следующим по международным маршрутам регулярных перевозок, на автовокзалах и автостанциях услуг более низкого качества, чем пассажирам, следующим по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок.