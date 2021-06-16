Решетников: цель по росту производительности труда достижима, несмотря на сложности

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июня. /ТАСС/. Цель по росту производительности труда в рамках нацпроекта достижима, несмотря на сложности, связанные с пандемией, нацпроект в 2020 году показал хорошие темпы. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе форума "Производительность 360".

"Что касается темы 30% (цель по росту производительности труда по итогам участия в нацпроекте - прим. ТАСС) - насколько достижимо, не достижимо. С моей точки зрения, достижимо, с учетом новых возможностей, которые открываются. Вместе с тем, мы прекрасно понимаем, что у всех своя ситуация. Мы всегда рассматривали 30% как совместный ориентир с предприятиями, недостижение которого ни в коем случае не должно приводить к наказаниям: объявить предприятие, не дай бог, неэффективным, или сказать, что неэффективно были предоставлены средства на поддержку и, давайте, верните все в бюджет, или дать повод контрольным органам усомниться", - отметил Решетников.

По его словам, несмотря на все сложности, связанные с пандемией, нацпроект прошел 2020 год с хорошими темпами, не потеряв набранной динамики развития. Как отметил министр, сейчас нацпроект особенно важен при пост-пандемийном росте экономики, чтобы он оказался долгосрочным и максимально эффективным. "Восстановление экономики идет. Вы, с одной стороны, действительно назвали ряд факторов, с которыми мы столкнулись, предприятия столкнулись - инфляционное давление. Но в то же время, по показателям финансовых результатов за первый квартал мы видим, что ситуация неплохая, хотя сильно отличается по отраслям экономики, это правда", - подчеркнул Решетников.

По словам главы Минэкономразвития, самый большой рост добавленной стоимости, объемов производства - в обрабатывающей промышленности, это 2,9% в первом квартале. "Темпы мы видим и в апреле, и ожидаем, что в мае будут продолжены. Поэтому возможности точно есть, открываются новые возможности, новые рынки. И те предприятия, которые оказались готовы к этому - а именно, вкладывали в себя, вкладывали в маркетинг, не только занимались производительностью труда, но и занимались экспортом, например, и вкладывались в разработки - они сейчас чувствуют себя весьма и весьма неплохо, и многие серьезно увеличивают свои обороты", - отметил он.

По словам министра, в настоящий момент в нацпроекте участвует 2,5 тыс. предприятий.

О форуме и нацпроекте

Третий федеральный форум "Производительность 360" стартовал во вторник в Нижнем Новгороде. В нем, по данным пресс-службы правительства и губернатора Нижегородской области, примут участие более 1 тыс. представителей предприятий и специалистов в области повышения производительности труда.

Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда - оператор национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Основная задача проекта - обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства.