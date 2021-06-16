Выставка IT-технологий Югры может пройти в 2022 году в одной из стран Африки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 июня. /ТАСС/. Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС нужно провести в 2022 году на территории одной из стран Африки для демонстрации цифровых и IT-технологий Югры и России. Страны Африки заинтересованы в использовании у себя данных ресурсов, но в настоящее время мало знают о подобном потенциале региона и РФ, сообщили во вторник в Ханты-Мансийске представители ряда государств Африки.

"Первое что я предлагал [губернатору Югры Наталье Комаровой], это чтобы выставка [IT-технологий], все что вы делаете в Югре, можно переместить на африканский континент. Мы были бы счастливы, если бы в какой-то стране, допустим, в Бенине, вы бы организовали бизнес-миссию или показали эту выставку, то, что мы здесь видим. Мы понимаем, что невозможно все презентовать, но какие-то ключевые моменты можно перенести на африканский континент. В одной стране нам легче из 54 стран собраться в одном месте и увидеть потенциал", - сообщил ТАСС экс-посол Республики Бенин в РФ, верховный комиссар евразийской организации экономического сотрудничества (ЕОЭС) по международному сотрудничеству Анисет Габриэль Кочофа в кулуарах XII Международного IT-форума в Ханты-Мансийске.

Посол Уганды в Москве Джонсон Агара Олва сообщил журналистам в Ханты-Мансийске, что также обсуждал с губернатором Югры вопрос проведения дней Африки на IT-форуме. "Мы понимаем, что это важный международный форум, но при этом два дня - этого недостаточно. У нас был круглый стол с участием губернатора Югры Натальи Комаровой и я ей обозначил такое предложение, что можно какие-то дополнительные мероприятия организовывать, в том числе дополнительно выделить два-три дня, чтобы и другие африканские страны, их представители, чтобы у них было больше времени встретиться со своими бизнес-партнерами обсудить какие-то возможные точки соприкосновения", - сказал Джонсон Агара Олва.

Посол Сьерра-Леоне в Москве Мохамед Йонгаво сказал журналистам в Ханты-Мансийске, что также поддерживает идею провести Международный IT-форум стран БРИКС и ШОС на территории одной из стран Африки. "Я думаю, что будет лучше, если бы сделали такой форум в одной африканской стране, это будет отлично. И показать технологии Югры, показать технологии России", - отметил он.

О форуме

XII Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС проходит в смешанном формате с 15 по 18 июня в Ханты-Мансийске. В ходе него состоятся 45 мероприятий при ограниченном офлайн-участии и широком онлайн-диалоге российских и зарубежных специалистов. Впервые форум проходит в течение четырех дней - с 15 по 18 июня.

Особое внимание на форуме уделяют темам искусственного интеллекта, цифровой трансформации в России и мире, жизни в постковидном пространстве. Здесь, в частности, проходят сессии и круглые столы совместно с Минздравом и Минспортом России, аппаратом полномочного представителя президента РФ в УрФО, правительством Москвы и Ассамблеей народов Евразии. В дни форума в Югре соберутся также IT-руководители вузов для участия в дискуссии, организованной командой экспертов Института цифрового развития науки и образования, подведомственного Министерству науки и высшего образования РФ.

Генеральные партнеры IT-Форума - "Прайм Груп", "Ростелеком", "Салым Петролеум", "Славнефть-Мегионнефтегаз". Инвестиционные партнеры - "Техноком", "ФОРС". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.