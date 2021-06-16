В Италии зафиксировали рекордный уровень бедности с 2005 года

РИМ, 16 июня. /ТАСС/. Количество людей, проживающих в условиях абсолютной бедности в Италии (ниже месячного дохода от 569,56 евро до 839,78 евро на человека в зависимости от области страны) в 2020 году оказалось самым высоким с 2005 года, когда начали вести такую статистику. Об этом в среду сообщил Национальный институт статистики.

Так, в 2020 году в условиях абсолютной бедности в Италии находились более 5,6 млн человек (9,4% от их общего числа) и чуть более 2 млн семей (7,7%): это превышает показатели за 2019 год на 1,7 п. п. и 1,3 п. п. соответственно. В условиях относительной бедности (меньше 1 001,86 евро расходов на семью из двух человек) проживали чуть более 2,6 млн итальянских семей, что на 1,3 п. п. меньше по сравнению с данными за 2019 год.

Наиболее высокий уровень абсолютной бедности среди семей наблюдается в южных областях страны: их там 9,4% от общего числа (в северных - 7,6%, в центральных - 5,4%). В 2020 году в состоянии абсолютной бедности также оказались 767 тыс. семей с несовершеннолетними детьми (на 2,2 п. п. больше по сравнению с показателем за 2019 год).