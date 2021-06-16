Госдума приняла во II чтении законопроект о гарантированном доходе должников

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума в среду приняла во II чтении законопроект, который позволит защитить от взыскания минимальный доход должников.

Законопроект дает право гражданам-должникам обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать счет, с которого нельзя будет списывать сумму в размере прожиточного минимума трудоспособного человека (12 702 рубля по состоянию на 2021 год - прим. ТАСС). Если у должника есть иждивенцы, то они также будут учитываться при расчете данной суммы. При этом данное правило не будет распространяться на взыскание алиментов, возмещение вреда, причиненного здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, ущерба, причиненного преступлением.

В редакции I чтения данный перечень также включал в себя компенсацию морального вреда, уплату административного или судебного штрафа, задолженности по ЖКХ и другие обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды. Поправками ко второму чтению Госдума данные платежи исключила. Таким образом, они также не смогут быть списаны со счета, на котором хранится гарантированный доход должника.

"Законопроект направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Недопустимо за долги лишать человека средств к существованию", - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект в случае принятия вступит в силу с 1 февраля 2022 года.