ЦБ в I квартале фиксировал продолжение перетока средств граждан на фондовый рынок

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Банк России в январе - марте 2021 года зафиксировал отток средств россиян из банков. При этом ЦБ на фоне низких ставок по вкладам отмечает продолжение перетока средств граждан из вкладов на фондовый рынок и в недвижимость, говорится в материалах регулятора.

"По-прежнему низкие ставки по депозитам (средневзвешенно по всем срокам - 3,4%) способствуют росту доли текущих счетов (36% на 31 марта 2021 года, +0,3 процентного пункта за I квартал 2021 года), а также перетоку на фондовый рынок и в недвижимость", - указано в документах ЦБ.

Так, по данным Банка России, по итогам первого квартала отток средств населения из банков составил 856 млрд рублей. "Отток средств физлиц (-856 млрд рублей, или 2,6%) обусловлен в основном сезонным оттоком в январе: в конце декабря традиционно платятся премии и авансируются социальные платежи за январь, тогда как в январские праздники, наоборот, растет потребительская активность и увеличиваются траты населения", - говорится в материалах регулятора.

При этом в ЦБ отмечают, что сезонный отток средств физлиц был компенсирован средствами компаний. "Почти весь объем привлеченных средств пришелся на февраль (+647 млрд рублей) и представлен в основном средствами компаний нефтегазовой и энергетической отраслей", - указано в документе.

В ходе пресс-брифинга глава департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов сообщил, что допускает в дальнейшей перспективе возобновления роста средств населения в банках в связи повышением ставок по вкладам.

"В дальнейшем динамика может чуть-чуть исправиться в том смысле, что могут больше расти средства на счетах в силу того, что банки, наверное, будет поднимать ставки. Уже во всяком случае мы видим, что в отдельных случаях рост ставок есть", - сказал он.