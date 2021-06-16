В ЦБ заявили, что прибыль банков РФ за 2021 год может превысить 1,7 трлн рублей

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Прибыль российского банковского сектора по итогам 2021 года может превысить озвученный ранее ЦБ прогноз и составить более 1,7 трлн рублей, сообщил журналистам глава департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов.

"Мы давали прогноз по пробыли в диапазоне в 1,5-1,7 трлн рублей. Но я бы сказал, что есть вероятность того, что будет превышен прогноз", - сказал он.

При этом Данилов отметил, что в 2021 году в банковском секторе будет происходить снижение маржи, однако это будет компенсироваться ростом объемов бизнеса.

"Как мы видим по первому кварталу, маржа снизилась, но при этом чистый процентный доход сократился, но не сильно, потому что это частично компенсировалось ростом объемов. Доходность меньше, но на большем объеме ведет к получению того же или не слишком сильно меньшего дохода", - добавил глава департамента ЦБ.