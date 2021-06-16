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Нижняя палата парламента Чехии исключила Россию и КНР из тендера на новый энергоблок АЭС

Таким образом, при возведении энергоблока на АЭС "Дукованы" нельзя будет использовать российские и китайские технологии и комплектующие

ПРАГА, 16 июня. /ТАСС/. Палата депутатов (нижняя палата) чешского парламента исключила в среду фирмы России и Китая из тендера на строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы" на юго-востоке республики. Об этом сообщило информационное агентство ЧТК.

Таким образом, при возведении энергоблока нельзя будет использовать российские и китайские технологии и комплектующие. Минпромторг республики выразил согласие с решением депутатов, которое еще должен одобрить Сенат (верхняя палата), где преобладают сторонники исключения РФ и КНР из программы развития национальной атомной энергетики.

Между тем чешское правительство еще в апреле объявило, что Россия не будет допущена к тендеру из-за инцидента во Врбетице. Российско-чешские отношения резко обострились после 17 апреля, когда власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

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