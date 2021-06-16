Медведев: России важно перестраивать отрасли промышленности с учетом декарбонизации

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Отрасли российский промышленности важно адаптировать к новым экономическим реалиям, которые возникнут на фоне сокращения выбросов парниковых газов. Такое мнение выразил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании о мерах по декарбонизации экономики страны в среду.

По его словам, сейчас идет речь о значительном сокращении выбросов в атмосферу парниковых газов, которые могут вызвать необратимые изменения климата.

"Очевидно, что наша задача сегодня - не только ответить на этот вызов, по поводу которого существуют разные мнения, но и адаптировать к новым экономическим условиям - в том, что они будут создаваться, никаких сомнений нет - другие отрасли промышленности, включая и саму энергетику, и транспорт, и сельское хозяйство", - отметил Медведев.

Он назвал важным создание в РФ такой системы стимулов, которая позволит не выпасть из мировых процессов, будет побуждать компании к сокращению углеродных выбросов и в то же время поможет стране "осуществить скачок, создать современную экономику, связанную не только с углеродными энергоносителями".

Вклад российских лесов

Вклад лесов России в устойчивость мировой экологической ситуации недооценен, считает Медведев.

"Вклад наших лесов в устойчивую экологическую ситуацию на планете недооценен, и в этом плане еще очень многое предстоит сделать, принимая во внимание роль наших лесов в общем состоянии экологии на нашей планете", - сказал он.

Медведев отметил, что нужно провести корректировку отраслевых документов планирования. При этом, по его словам, уже есть специальный документ по развитию лесного комплекса. "Леса поглощают значительный объем парниковых газов, включая воздействие человека на окружающую среду. Для перехода к низкоуглеродному развитию нужны дополнительные меры по эффективному управлению лесами, охране, защите. Здесь тоже должны быть приняты необходимые решения", - добавил политик.

Замглавы Совбеза РФ считает, что необходимо продолжить работу по формированию нормативно-правовой базы углеродного регулирования.

"Был принят закон в начале июня об ограничении выбросов парниковых газов. Для его практической реализации требуется внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, Налоговый кодекс", - сказал он. Медведев пояснил, что речь идет об установлении для компаний ответственности за ложную информацию о выбросах парниковых газов, а также об утверждении принципов налогообложения углеродных единиц и введении мер налогового стимулирования для реализации "зеленых" климатических проектов.