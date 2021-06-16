"Газпром" не будет привлекать финансирование для "Северного потока - 2"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Проект "Северный поток - 2" полностью обеспечен финансированием, привлекать дополнительные средства для проекта нет необходимости. Но в будущем "Газпром" может размещать облигации под проект. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил зампредправления газового холдинга Фамил Садыгов.

"Я отвечу, что не планируем [привлекать дополнительное финансирование]. Проект обеспечен финансированием в полном объеме для завершения его инвестиционной стадии и для перехода его на стадию эксплуатации", - сказал он. При этом Садыгов отметил, что в дальнейшем "есть возможность привлечь долговое финансирование". "Но это далекое будущее", - подчеркнул он.

"Газпром" в долгосрочной перспективе не исключает размещения облигаций для "Северного потока - 2", отметил топ-менеджер.