В Ингушетии планируют создать первый межрегиональный промышленный кластер

МАГАС, 16 июня. /ТАСС/. Первый межрегиональный промышленный кластер планируют создать на территории Ингушетии власти региона. Об этом сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов в среду во время послания Народному собранию региона.

"Прорабатывается вопрос создания межрегионального промышленного кластера на базе алюминиевого производства, в который будет входить свыше 23 предприятий, что приведет к созданию 900 новых рабочих мест. Поручаю Минпромсвязи Ингушетии совместно с Минэкономразвития Ингушетии ускорить эту работу", - сказал Калиматов.

По его словам, при выходе на проектную мощность открытых недавно в регионе предприятий по производству обуви, картонажных изделий, чулочно-носочной продукции, швейного производства в регионе создадут около 1 800 рабочих мест.

"Еще два инвестпроекта будут запущены в текущем году: завод алюминиевых сплавов ООО "РИАЛ" и предприятие по производству детских санитарно-гигиенических средств "БестБренд", а на третьем проекте - птицекомплексе по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки - уже состоялась закладка 75 тысяч инкубационных яиц и в сентябре ожидается в первая продукция. Уже в текущем году мы рассчитываем трудоустроить на этих предприятиях до 400 человек", - добавил глава республики.

В 2019 году правительство Ингушетии создало рабочую группу по решению вопросов реанимации 11 простаивающих предприятий. Первым перезапущенным предприятием стал Назрановский завод электродвигателей малой мощности, цеха которого уже частично переоборудованы: турецкая компания запускает на его площадях три вида производства - обуви, чулочных изделий и изделий из картона. Также инвесторам из Турции передали единственную в республике швейную фабрику, которая в 2020 году возобновила производство.