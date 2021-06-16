Власти Женевы выплатят компенсации компаниям, закрывшимся на время саммита РФ - США

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Власти Женевы выплатят компенсации предприятиям, которые закрылись на время проведения российско-американского саммита. Соответствующее сообщение опубликовано в среду на сайте женевского кантонального правительства - Государственного совета.

"Государственный совет принял постановление о компенсации предприятиям, расположенным в зоне [безопасности], которые вынуждены закрыться из-за саммита РФ - США в соответствии с постановлением от 9 июня 2021 года. Сегодняшний приказ определяет объем и условия расчета соответствующей единовременной компенсации", - говорится в сообщении.

В связи с проведением 16 июня саммита России и США власти Женевы установили зону безопасности, в которой действует особый режим контроля. В нее включены набережные Женевского озера и акватория между ними, а также парки Ла-Гранж и О-Вив. Доступ в зону безопасности разрешен либо по спецпропускам, либо на основании документа, подтверждающего проживание в данном конкретном квартале.

В среду в Женеве началась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. После протокольной съемки переговоры продолжились за закрытыми дверями. Вместе с лидерами двух стран в библиотеке виллы Ла-Гранж находятся главы внешнеполитических ведомств России и США - Сергей Лавров и Энтони Блинкен, а также переводчики.