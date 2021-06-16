Долговые обязательства Ингушетии на начало 2021 года сократились почти на 40%

МАГАС, 16 июня. /ТАСС/. Власти Ингушетии смогли сократить на начало 2021 года объем долговых обязательств республики почти на 40% - до более 7 млрд рублей, сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в среду в послании Народному собранию региона.

По информации пресс-службы Минфина региона, общий долг Ингушетии, в который входят суммы кредиторской задолженности, нецелевого расходования средств и госдолга, в 2018 году составлял 11,8 млрд рублей, на данный момент общая цифра составляет более 7 млрд рублей.

"В первую очередь необходимо продолжить работу по предельному снижению доли теневого сектора в экономике, занятости и доходах населения. Теневой сектор в экономике определяет низкие показатели собственных доходов бюджета республики. В результате целенаправленной работы нам удалось сократить объем долговых обязательств на начало текущего года почти на 40%. Безусловно, работу в этом направлении правительству надо продолжить", - сказал Калиматов.

По его словам, для решения этой задачи необходимо обеспечить концентрацию усилий Федеральной налоговой службы и Федеральной службы судебных приставов совместно с другими заинтересованными органами. "Для повышения собираемости налоговых платежей, а также на формирование плана мероприятий по осуществлению дополнительных мер пополнения доходной части бюджета", - добавил глава региона.

В октябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин поручил властям Ингушетии и Магаданской области заключить соглашения с Минфином России о мерах по восстановлению платежеспособности. После этого в некоторых СМИ назвали Ингушетию "банкротом", попавшим под внешнее управление. Однако и.о. министра финансов республики Магомет-Шарип Эсмурзиев сообщал, что с поддержкой федерального центра Ингушетия выйдет из перечня регионов, которые являются неплатежеспособными. Он также отмечал, что слова о том, что регион переходит во внешнее управление, не соответствуют действительности и оснований для беспокойства у населения нет.