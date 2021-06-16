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"Газпром" в 2021 году более чем вдвое увеличит объем поставок газа по "Силе Сибири"

Он составит 8,5 млрд куб. м

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. "Газпром" в 2021 году более чем вдвое увеличит объем поставок газа в Китай по "Силе Сибири" - до 8,5 млрд куб. м, заявил заместитель председателя правления газового холдинга Фамил Садыгов на пресс-конференции в ТАСС.

"В прошлом году поставка в Китай составил 4,1 млрд куб. м. В этом году в плане у нас стоит 8,5 млрд куб. м", - сказал он.

В "Газпроме" рассчитывают на то, что спрос на газ в Китае за 10 лет увеличится более чем на 50% по сравнению с 2020 годом.

Трубопровод "Сила Сибири" был запущен в эксплуатацию в начале декабря 2019 года.

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