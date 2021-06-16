Минпромторг предлагает повышенные субсидии на экологичные суда

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Минпромторг предлагает ввести субсидии на покупку или строительство гражданских судов на СПГ, электричестве или водороде, которые будут выше, чем для судов, использующих нефтепродукты. Соответствующий проект постановления опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект постановление вводит понятие экологичных судов - ими министерство предлагает считать суда, на которых в качестве топлива не применяются нефть, уголь или продукты их переработки. Субсидии на их строительство или приобретение будут выдавать в обмен на утилизацию старых судов.

В частности, субсидии по экологичным судам для перевозки пассажиров или северного завоза должны составить 20% от их стоимости, тогда как для обычных судов она не может превышать 15%, для рыбопромысловых и технических судов - 15% (10% для судов на нефтепродуктах), иных гражданских "зеленых" судов - 15% по сравнению с 10%.

"Одним из трендов российского судостроения должно стать создание судов и морской техники, обеспечивающих соблюдение международных экологических норм и правил в акватории морей и в портах, а также защиту природной среды Арктики", - говорится в пояснительной записке.

Наиболее перспективным является создание судов с электродвигателями, в том числе электропаромов, отмечает Минпромторг. "На электродвижение переводятся всё более крупные суда, осуществляющие в том числе коммерческие перевозки, что свидетельствует об экономической эффективности их эксплуатации", - говорится в документе.

В РФ на 2020 год насчитывается 120 речных паромов средним возрастом 39 лет. "В таких условиях строительство и эксплуатацию электропаромов необходимо развивать, особенно в регионах, где водный транспорт является безальтернативным", - подчеркивает министерство.