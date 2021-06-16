Доклад спецкомитета Совета Европы по искусственному интеллекту будет готов к декабрю

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 июня. /ТАСС/. Итогом двухгодичной работы спецкомитета по искусственному интеллекту (ИИ) Совета Европы станет доклад с предложениями, как регулировать эту технологию, он будет готов к декабрю. Об этом ТАСС рассказал председатель межгосударственной группы по проведению глобальных консультаций спецкомитета, управляющий директор центра регулирования ИИ "Сбера" Андрей Незнамов.

"К декабрю будет подготовлен доклад комитета министров Совета Европы по итогам двух лет работы спецкомитета по ИИ, в котором будет предложено, какой документ сделать, какие основные элементы в нем должны быть, какие риски видят в ИИ для прав и свобод человека", - сообщил он ТАСС в кулуарах международного IT-форума в Ханты-Мансийске.

По его словам, Россия как участник Совета Европы "последовательно отстаивает риск-ориентированный подход" к регулированию технологии. "То есть Россия исходит из специфики конкретной системы (ИИ - прим. ТАСС) и ее способности причинять вред. Исходя из этого и предлагается принимать какие-то регуляторные меры. Но конкретные предложения будут к декабрю", - уточнил Незнамов.

Определение порядка регулирования технологий ИИ - главная задача спецкомитета по ИИ Совета Европы. Он был создан в 2019 году, в его состав вошли представители государств - участников Совета Европы, а также наблюдатели из различных международных органов, представители науки и бизнеса.

"Сбер" также выступает центром компетенций федерального проекта "Искусственный интеллект" в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". Федеральный проект был подготовлен во исполнение национальной стратегии развития ИИ до 2030 года, подписанной президентом РФ.

О форуме

XII Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС проходит в смешанном формате с 15 по 18 июня в Ханты-Мансийске. Запланировано 45 мероприятий при ограниченном офлайн-участии и широком онлайн-диалоге российских и зарубежных специалистов.

Генеральные партнеры IT-Форума - "Прайм груп", "Ростелеком", "Салым петролеум", "Славнефть-Мегионнефтегаз". Инвестиционные партнеры - "Техноком", "ФОРС". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.