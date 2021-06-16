Кабмин обсудит ускорение приватизации имущества, не востребованного государством

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Правительство России в четверг рассмотрит проект поправок, направленных на ускорение темпов приватизации имущества, не востребованного государством. Об этом говорится в материалах к заседанию кабмина.

"Законопроектом предусмотрено ускорение темпов вовлечения в хозяйственный оборот недвижимого и движимого имущества государственной казны Российской Федерации, не востребованного государством для исполнения своих функций и не приносящего доход государству", - сообщила пресс-служба правительства.

Как отмечается в пояснительной записке к этому законопроекту, опубликованной ранее на официальном портале проектов нормативных правовых актов, речь идет о возможности приватизации имущества без включения в прогнозный план приватизации в случае отчуждения движимых объектов, а также недвижимости, кадастровая или балансовая стоимость которых меньше 100 млн рублей.

Также правительство рассмотрит вопрос об усовершенствовании порядка реализации имущества, обращенного в собственность государства (изъятых таможней вещей и так далее). Изменения позволят "повысить уровень прозрачности и доступности процедур по реализации такого имущества, а также обеспечат поступление денежных средств от реализации имущества, обращенного по решению суда в доход Российской Федерации (коррупционного имущества), в бюджет Пенсионного фонда", говорится в материалах к заседанию.