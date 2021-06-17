Кабмин обсудит модернизацию лабораторий и приватизацию невостребованного госимущества

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Правительство России проведет в четверг очередное заседание. Нам нем будут в том числе рассматриваться вопросы о выделении регионам средств на модернизацию лабораторий, диагностирующих инфекционные заболевания, и о приватизации невостребованного госимущества.

В частности, на повестку вынесен документ, которым "предусмотрено выделение субъектам РФ субсидий из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при модернизации лабораторий медицинских организаций регионов, осуществляющих диагностику инфекционных болезней".

Таким образом планируется софинансировать затраты регионов на модернизацию не менее 84 лабораторий.

На заседании также обсудят законопроект, направленный на совершенствование деятельности по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам. На повестку вынесен и документ, который должен урегулировать порядок осуществления консульскими должностными лицами, в том числе сотрудниками консульских отделов, нотариальных действий за рубежом.

Правительство также распределит субсидии регионам для софинансирования расходов на ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.

Развитие АПК

В повестку дня также включен вопрос "О национальном докладе о ходе и результатах реализации в 2020 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия".

В правительстве уточнили, что проектом распоряжения предлагается утвердить соответствующий доклад.

Обновленная госпрограмма развития АПК предполагает рост экспорта сельхозпродукции из РФ. В 2021 году он должен составить 26 млрд долларов, в 2022 году - 28 млрд долларов, в 2023 году - 31 млрд долларов, в 2024 году - 34 млрд долларов. Целью по валовому урожаю зерна в России в 2021 году является получение 118,6 млн тонн.

Приватизация невостребованного госимущества

Помимо этого правительство в четверг рассмотрит проект поправок, направленных на ускорение темпов приватизации имущества, не востребованного государством. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной ранее на официальном портале проектов нормативных правовых актов, речь идет о возможности приватизации имущества без включения в прогнозный план приватизации в случае отчуждения движимых объектов, а также недвижимости, кадастровая или балансовая стоимость которых меньше 100 млн рублей.

Также правительство рассмотрит вопрос об усовершенствовании порядка реализации имущества, обращенного в собственность государства (изъятых таможней вещей и так далее). Изменения позволят "повысить уровень прозрачности и доступности процедур по реализации такого имущества, а также обеспечат поступление денежных средств от реализации имущества, обращенного по решению суда в доход Российской Федерации (коррупционного имущества), в бюджет Пенсионного фонда", говорится в материалах к заседанию.

Изменения в работе федеральных ведомств

Кабмин также рассмотрит внесение изменений в положение о Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Документ необходим, чтобы обеспечить непрерывное осуществление функций, которые передаются Минцифры от упраздняемых Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи.

В конце ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ, который упраздняет подведомственные Минцифры РФ Роспечать и Россвязь. Функции упраздняемых ведомств перейдут в Минцифры, которое становится их правопреемником. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры РФ завершить процесс ликвидации обоих ведомств до 30 июня 2021 года.

На заседании обсудят и поправки, которые планируется внести в положение о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Они касаются полномочий Роскомнадзора по установлению требований к тем, кто аккредитуется на право проведения экспертиз информационной продукции.

Будет рассматриваться и изменения, вносимые в положение о Министерстве культуры РФ. "Принятие проекта постановления предусматривает повышение эффективности деятельности детских школ искусств с учетом специфики организации в них образовательного процесса", - поясняют в кабинете министров.