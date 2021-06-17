Центробанк Бразилии повысил ключевую ставку до 4,25%

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 июня. /ТАСС/. Комитет по монетарной политике (Copom) Центробанка Бразилии в среду принял решение повысить ставку рефинансирования до 4,25% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"С учетом базового сценария, баланса рисков и широкого спектра имеющейся информации Copom единогласно решил повысить базовую процентную ставку на 0,75 п. п., до 4,25% годовых", - говорится в публикации на сайте ЦБ. С августа 2020 года она находилась на минимальном за всю историю уровне - 2%, после чего в марте ее подняли впервые за шесть лет.

Отмечается, что новая ставка установлена с учетом перспектив инфляции на текущий и следующий годы. Эксперты регулятора ожидают, что в 2021 году этот показатель достигнет отметки в 5,8%, в 2022 году - 3,8%, в 2023 - 3,25%. "На следующем заседании <...> Copom предполагает продолжить процесс нормализации монетарного стимулирования путем корректировки [ставки] на аналогичную величину", - подчеркивается в документе.

Помимо сдерживания роста цен в ЦБ рассчитывают таким образом смягчить колебания экономической деятельности и стимулировать создание рабочих мест. К концу текущего года ЦБ намерен поднять ставку до 6,25% годовых, а в 2022 году - до 6,5%.

Следующее заседание комитета по монетарной политике ЦБ состоится в начале августа. С 1 августа 2019 года Центробанк Бразилии последовательно понижал ключевую ставку, которая до того момента в течение полутора лет находилась на отметке 6,5%.