{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Индекс фондовой биржи Гонконга падает после встречи Путина и Байдена

Индекс Hang Seng снизился на 0,69%, до значения 28 240

ТАСС, 17 июня. Торги на Гонконгской фондовой бирже открылись снижением котировок после встречи президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом в Женеве. Индекс Hang Seng снизился на 0,69%, до значения 28 240, свидетельствуют данные этой площадки.

Основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite на открытии торгов снижается на 1,07%, до 3 518,33.

Индекс CSI300 на старте торгов упал на 1,67%, до значения 5 080,49.

В среду в Женеве прошел российско-американский саммит. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Путин и Байден обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

СМИ: Facebook тестирует ИИ для предотвращения конфликтов в комментариях
Сообщения с неприемлемой лексикой в группах получат плашки "moderation alert"
Читать полностью