Индекс фондовой биржи Гонконга падает после встречи Путина и Байдена

ТАСС, 17 июня. Торги на Гонконгской фондовой бирже открылись снижением котировок после встречи президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом в Женеве. Индекс Hang Seng снизился на 0,69%, до значения 28 240, свидетельствуют данные этой площадки.

Основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite на открытии торгов снижается на 1,07%, до 3 518,33.

Индекс CSI300 на старте торгов упал на 1,67%, до значения 5 080,49.

В среду в Женеве прошел российско-американский саммит. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Путин и Байден обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.