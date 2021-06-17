На фондовых торгах в Гонконге складывается разнонаправленная динамика

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 июня. /ТАСС/. Утренние торги на фондовой бирже Гонконга в четверг проходят в условиях слабых разнонаправленных движений котировок вокруг нулевой черты. С одной стороны, инвесторы приветствовали российско-американский саммит в Женеве, с другой стороны, давление на рынок оказал спад на Уолл-стрит (в среду индекс Dow Jones потерял 0,77%) на фоне заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, отмечают аналитики.

При открытии утренней сессии индекс Hang Seng понизился на 195 пунктов (0,69%) - до значения 28 240, свидетельствуют данные этой площадки. Однако затем этот индикатор вышел в положительную зону и к этому часу набрал 0,08%, выйдя на отметку 28 459.

Как отметил местный финансовый эксперт Френсис Лунь, негативный тон торгам задала ФРС США, которая провела заседание по выработке своей дальнейшей политики. Регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, но прогнозирует ее повышение в 2023 году - раньше, чем ожидалось.

Лучшие результаты среди "голубых фишек" демонстрирует разработчик линз для смартфонов Sunny Optical Technology. Его акции подорожали на 3,52% - до 205,5 гонконгского доллара за бумагу ($26,5). Положительной динамикой также охвачены активы, связанные с производством золота, автомобилей. В минусе торгуются акции китайских нефтяных компаний и ряда банков.

Торги на фондовых биржах материкового Китая открылись незначительным снижением основных индикаторов: главные индексы бирж Шэньчжэня и Шанхая сократились на 0,03% и 0,28% соответственно. Однако потом оба этих показателя вышли в плюсовую зону.