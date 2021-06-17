Кабмин выделил 6,9 млрд рублей на завершение дорожных работ в регионах

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении 6,9 млрд рублей регионам на завершение строительства автомобильных дорог и мостов. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства.

"Дополнительное финансирование получат шесть регионов. В частности, с помощью федеральной поддержки в Северной Осетии завершат реконструкцию тоннеля, ведущего к туристическому комплексу "Мамисон", а в Карелии закончат ремонт участка автодороги Олонец - Вяртсиля", - говорится в сообщении.

Средства также пойдут на строительство моста через реку Зею в Амурской области, обхода города Калуги на участке Анненки - Жерело, моста через реку Большой Енисей в Туве и моста через реку Свирь в Ленинградской области.