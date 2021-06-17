Оператор системы маркировки проведет чемпионат для NET-разработчиков

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающий оператором системы маркировки, проведет чемпионат среди NET-разработчиков. Участникам предстоит найти решение, оптимизирующее процесс маркировки товаров для малого и среднего бизнеса, сообщает в четверг пресс-служба ЦРПТ.

"Принять участие в онлайн-чемпионате смогут российские юридические лица и индивидуальные предприниматели. Призовой фонд турнира составит 3 млн рублей, из которых 2 млн - контракт на разработку программного обеспечения "Маркировка" и возможность стать подрядчиком других проектов "Честного знака", - пояснили в пресс-службе.

Приложение "Честный знак" используется покупателями для проверки легальности товаров и получения дополнительной информации по кодам маркировки. Кроме того, при помощи сканирования Data Matrix кодов в нем также можно посмотреть карточку с описанием товара, узнать расшифровку значков. Вся история хранится в приложении, что можно использовать в том числе для восстановления истории покупки при возврате товара.

"Мы проводим чемпионат для ИТ-специалистов, но его результаты будут иметь большое значение и для малого и среднего бизнеса. На выходе мы рассчитываем получить полноценное решение, которое поможет небольшим компаниям оптимизировать процесс маркировки товаров и сократить издержки. При этом все расходы, связанные с запуском нового продукта, мы берем на себя. Так что для разработчиков наш чемпионат - прекрасная возможность заявить о себе и стать частью важного и масштабного проекта", - приводит пресс-служба слова директора департамента разработки эмиссии и учета кодов маркировки ЦРПТ Дмитрия Данкова.

Чемпионат будет состоять из трех раундов и пройдет на международной платформе All Cups, созданной Mail.ru Group. В ходе предварительного этапа участники смогут познакомиться с возможностями платформы.

"Платформа All Cups подходит для проведения ИТ-чемпионатов любой направленности. Но особенно нам импонируют такие инициативы, как соревнование "Честного знака", имеющие не только техническую, но и социальную основу. Мы уверены, что в результате российский малый и средний бизнес получит удобный и доступный инструмент для маркировки товаров", - приводит ЦРПТ слова руководителя направления ИТ-чемпионатов Mail.ru Group Дмитрия Санникова.

О маркировке

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства, является оператором системы маркировки.