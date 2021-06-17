Госдума приняла закон об инвестиционных декларациях при строительстве в портах

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, который обязывает инвесторов, занимающихся строительством на территории морских портов, предоставлять инвестиционные декларации и заключать соглашения, чтобы гарантировать реализацию проектов.

Закон предусматривает, что "строительство объектов инфраструктуры морского порта или их реконструкция, в результате которой увеличиваются первоначально установленные показатели функционирования таких объектов по перевалке грузов", ведется в соответствии с инвестиционной декларацией. Она должна содержать в себе перечень планируемых работ, финансово-экономическое обоснование, сведения о планируемых объемах инвестиций (в том числе капитальных вложений) и сроках реализации данных мероприятий.

"Содержание, форма, порядок разработки, утверждения и согласования инвестиционной декларации, в том числе основания для отказа в согласовании указанной декларации, утверждаются правительством Российской Федерации", - говорится в законе. Инвесторами создания таких объектов в портах смогут выступить индивидуальные предприниматели, юридические лица, включая госкорпорации и госкомпании, региональные органы власти и муниципалитеты.

Законом предусмотрен порядок согласования деклараций. Данная обязанность возлагается на Росморречфлот с участием в отдельных случаях муниципальных властей. Если декларацией предусмотрена постройка железнодорожных путей необщего пользования, то документ согласовывается с учетом заключения владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования.

После согласования декларации должно заключаться соглашение, сторонами которого являются инвестор, Росморречфлот и в ряде случаев администрация соответствующего субъекта РФ, на территории которого планируется реализация проекта. В соглашении закрепляется обязанность инвестора осуществить деятельность, инвестиции в объеме и в сроки, которые предусмотрены соглашением, а также обязанность региональных властей передать в аренду требуемые земельные участки. Кроме того, обозначен перечень случаев, в которых соглашение не заключается.

Закон должен вступить в силу по истечении 180 дней после его опубликования.