"Абрау-Дюрсо" возобновляет экспортные поставки в США

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Производитель вина "Абрау-Дюрсо" после пятилетнего перерыва возобновляет экспортные поставки в США. Об этом говорится в сообщении компании.

"После пятилетнего перерыва ГК "Абрау-Дюрсо" возобновляет поставки своей продукции в Соединенные Штаты Америки", - отмечается в сообщении.

Партнером группы выступила компания Interbalt Fine Wine & Spirits, которая занимается импортом алкогольных напитков в США уже более 20 лет. Первая партия игристых вин "Абрау-Дюрсо" поступит в продажу до конца июня 2021 года. Как отметили в компании, переговоры о возобновлении поставок на американский рынок начались еще в 2020 году.

Согласно требованиям к продукции, представленной в США, обязательным условием к оформлению бутылок является указание на этикетке географического наименования места производства вина. Как сообщили в компании, для выведения на рынок продукции "Абрау-Дюрсо" в реестре разрешенных для распространения вин на территории США зарегистрировали наименование защищенная географическая территория (PGI) - "ЗГУ Кубань". В дальнейшем это позволит и другим российским производителям вина, которые будут экспортировать продукцию в США, указывать данный регион производства на своих этикетках.

Продукцию "Абрау-Дюрсо" экспортируют в 24 страны мира, среди которых Германия, Великобритания, Чехия, Венгрия, Греция, Финляндия, Индия, Япония, страны Прибалтики и СНГ и другие. Совокупный объем дистрибуции на зарубежные рынки за 2019-2020 годы - более 2 млн бутылок.

"Абрау-Дюрсо" - ведущий производитель игристых и тихих вин России. Ведет историю с 1870 года. Продукцию экспортируют в более чем 19 стран. Русский винный дом "Абрау-Дюрсо" представляет коллекции виноделен: "Абрау-Дюрсо", "Лоза", "Усадьба Дивноморское", "Винодельня Ведерниковъ" и др.