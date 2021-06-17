Энергокомпании не согласны с предложениями "Россетей" по урегулированию долга сбытов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Генерирующие компании не согласны с предложениями "Россетей" о распределении средств, полученных от конечных потребителей электроэнергии, пропорционально тарифным решениям, а также об оплате за вычетом затрат на содержание сетевого комплекса и зарплаты. Об этом ТАСС сообщили в ассоциации "Совет производителей энергии".

Ранее компания "Россети" сообщила, что направила в ассоциацию предложения по методам формирования оплаты сбытовыми компаниями Северного Кавказа электроэнергии, суть которых сводится к распределению средств между субъектами оптового энергорынка пропорционально доле расходов на ОРЭМ, на функции гарантирующего поставщика и на содержание сетевого комплекса.

"Генерирующие компании выступают категорически против любого из предложенных "Россетями" вариантов, так как при их реализации оплата на ОРЭМ за поставленную электроэнергию может быть существенно ниже фактического уровня сборов с розничного рынка электроэнергии. Кроме того, генераторы фактически за свой счет будут оплачивать ремонтные программы (подготовку в ОЗП) и заработную плату работникам сетевых компаний", - подчеркнули в свою очередь в ассоциации.

В совете также не исключили, что взыскание задолженности гарантирующих поставщиком электроэнергии Северного Кавказа будет происходить через суд.

Ранее "Совет производителей электроэнергии" выступил с инициативой об уровне оплаты сбытовых компаний Северного Кавказа на ОРЭМ не ниже, чем платеж, полученный на розничном рынке. При этом задолженность, накопившаяся с марта по май 2021 года должна быть оплачена до 18 июня 2021 года с учетом неустойки.

О задолженности сбытовых компаний Северного Кавказа

В 2020 году группа "Россети" и генерирующие компании в согласовании с ассоциацией "Совет рынка" подписали меморандум о стабилизации отношений. Документ предусматривает реструктуризацию задолженности гарантирующих поставщиков и обеспечение с июля 2020 года платежей генераторам на уровне 100%.

В начале апреля 2021 года энергетические компании направили вице-премьеру РФ Александру Новаку письмо, в котором выразили опасения о возможном несоблюдении гарантирующими поставщиками республик Северного Кавказа, Тувы и Калмыкии соглашения о реструктуризации долгов. По мнению генераторов, разрыв договоренностей приведет к переходу от централизованной системы платежей на ОРЭМ к непропорциональным расчетам. Более того, в случае отказа от соглашения генерирующие компании будут вынуждены перейти к взысканию долгов через предъявление исполнительных листов и возможный арест счетов, что приведет "Россети Северный Кавказ" и "Чеченэнерго" в предбанкротное состояние.