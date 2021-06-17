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Книжной отрасли потребуется до трех лет на восстановление от пандемии

При этом президент Российского книжного союза Сергей Степашин отметил, что в пандемию читать стали больше

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Около двух-трех лет потребуется книжной отрасли, пострадавшей в период пандемии коронавируса, чтобы вернуться к показателям 2019 года. Об этом сказал журналистам на фестивале "Красная площадь" президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

"Еще два-три года потребуется, чтобы вернуться к 2019 году, это касается книжных магазинов, продаж, библиотек. Но люди в пандемию стали больше читать, этот интерес важно сохранить", - сказал Степашин.

Ранее президент РКС отмечал, что опасения относительно возможного серьезного падения рынка в книжной отрасли в России в условиях пандемии коронавируса не подтвердились. Потери отрасли составили около 60 млрд рублей, но благодаря поддержке правительства рынку удалось пережить пандемию.

Теги
РоссияСтепашин, Сергей Вадимович
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