Книжной отрасли потребуется до трех лет на восстановление от пандемии

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Около двух-трех лет потребуется книжной отрасли, пострадавшей в период пандемии коронавируса, чтобы вернуться к показателям 2019 года. Об этом сказал журналистам на фестивале "Красная площадь" президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

"Еще два-три года потребуется, чтобы вернуться к 2019 году, это касается книжных магазинов, продаж, библиотек. Но люди в пандемию стали больше читать, этот интерес важно сохранить", - сказал Степашин.

Ранее президент РКС отмечал, что опасения относительно возможного серьезного падения рынка в книжной отрасли в России в условиях пандемии коронавируса не подтвердились. Потери отрасли составили около 60 млрд рублей, но благодаря поддержке правительства рынку удалось пережить пандемию.