Доля фальсифицированных рыбных консервов в 2020 году составляла менее 1%

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Доля фальсифицированных рыбных консервов в России в 2020 г. составляла менее 1%, доля консервов, не соответствующих санитарно-химическим показателям, также была минимальна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"За 2020 год рыбных консервов по санитарно-химическим показателям исследовано 1594 образца, из них три неудовлетворительных или 0,2% (обнаружены в двух олово и в одном хром). По физико-химическим показателям исследовано 1893 образца, из них 206 неудовлетворительных или 10,9%, из них 11 образцов фальсификат или 0,6%", - отметили в ведомстве.

Там также сообщили, что в прошлом году по микробиологическим показателям было исследовано 4 286 образцов рыбных консервов, из них неудовлетворительными были признаны 249 образцов или 5,8%. Кроме того, было забраковано 164 партии рыбных консервов объемом 47,4 тонны.

17 июня издание РБК написало о том, что компания "Доброфлот" из Приморья пожаловалась в Роспотребнадзор на массовую фальсификацию консервов из сайры в магазинах. По данным компании, в России фальсифицировано около 54% консервов из сайры, что составляет более 1,4 млн банок в месяц. Недобросовестные производители, по версии "Доброфлота", подменяют более дорогое сырье, то есть сайру, более дешевым - сельдью, но на этикетке пишут, что это сайра.