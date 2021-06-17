Путин призвал кабмин изучить планы введения минимального корпоративного налога на Западе

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал правительство внимательно изучить планы введения на Западе минимального налога на прибыль корпораций в 15%.

В ходе встречи в четверг по видеосвязи с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления он напомнил, что тема минимального корпоративного налога в 15%, в частности, обсуждалась президентом США Джо Байденом с коллегами из других стран во время европейского турне американского лидера.

"Я, конечно, попрошу и председателя правительства, и ваших коллег из экономического блока внимательно с этим поразбираться, чтобы иметь в виду и учитывать наши национальные интересы", - обратился глава государства к руководителю ФНС Даниилу Егорову.

Во вторник участники саммита ЕС - США в Брюсселе поддержали инициативу Группы семи (G7) о запуске процесса реформирования мировой системы корпоративного налога, которая включает введение минимальной ставки этого налога в 15%, а также дополнительную систему обложения транснациональных компаний налогом по месту получения прибыли.

В первую очередь, это решение направлено на мировых IT-гигантов, таких как Facebook, Google, Apple, Amazon. Соглашение призвано создать условия, при которых технологические компании не будут выводить прибыль в юрисдикции с более льготным налогообложением. Как ранее предупреждали эксперты, подобное решение может сильно ударить по офшорам, где налоговые ставки либо обнулены, либо составляют около 10%.