В Амурской области расширили программу субсидируемых региональных перевозок

ТАСС, 17 июня. Власти Амурской области расширили программу субсидируемых авиаперевозок, добавив рейс с Благовещенска в два населенных пункта на севере региона. Об этом сообщается на сайте областного правительства в четверг.

Февральск и Экимчан - рабочие поселки в Селемджинском районе на севере Амурской области, в которых проживают 4,5 тыс. и 1 тыс. человек соответственно.

"В Амурской области добавится еще один авиарейс по социально значимому маршруту Благовещенск - Февральск - Экимчан. Дополнительный рейс планируется к выполнению с начала июля текущего года", - говорится в сообщении.

С просьбой увеличить частоту рейсов с Благовещенска в Февральск и Экимчан с двух рейсов до трех в неделю в правительство региона обратился Селемджинский совет народных депутатов.

Рейс будет субсидироваться. Перевозки по этому направлению осуществляет авиакомпания ООО "Сила" с середины мая.

"Авиакомпания прошла процедуру отбора, с региональным Минтрансом заключено соглашение о предоставлении субсидии до конца 2021 года. Авиационная связь с труднодоступными районами региона на условиях софинансирования из областного бюджета позволяет существенно снизить цену билета и повысить доступность таких маршрутов для людей. Программу субсидированных перевозок планируем в дальнейшем расширять, мы работаем над развитием авиации внутри субъекта. В настоящее время в регионе из областного бюджета субсидируются три маршрута: Благовещенск - Тында, Благовещенск - Зея и Благовещенск - Экимчан - Февральск, и все они являются востребованными", - приводятся в сообщении слова губернатора области Василия Орлова.