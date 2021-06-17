Путин назвал Хабаровский край промышленно развитым регионом

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Хабаровский край является промышленно развитым регионом, заявил президент Владимир Путин, открывая в четверг рабочую встречу с врио губернатора края Михаилом Дегтяревым.

Глава государства отметил, что на встрече предстоит обсудить текущие, но чрезвычайно важные для людей вопросы. "Это промышленно развитый регион страны", - заметил Путин.

Он предложил Дегтяреву поговорить о том, что на сегодняшний день наиболее важно для развития края, какие направления являются перспективными, а какие - требуют особого внимания.