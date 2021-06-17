"Лента" купит пермскую розничную сеть "Семья" за 2,35 млрд рублей

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. "Лента" купит четвертого по величине ретейлера в Пермском крае - розничную сеть "Семья" - за 2,35 млрд рублей, говорится в сообщении ретейлера.

Группа компаний "Семья" управляет 75 магазинами в Перми и Пермском крае, включая четыре гипермаркета, 27 супермаркетов и 44 магазина у дома. "Лента" планирует интегрировать супермаркеты "Семья" и инфраструктуру цепочек поставок в свою розничную сеть. Гипермаркеты "Семья" перейдут под бренд "Ленты", супермаркеты будут переименованы в "Супер Ленту", а магазины у дома в "Мини Ленту".

Сделку планируется закрыть летом 2021 года при условии получения необходимого одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Как отмечает ретейлер, сделка полностью укладывается в стратегию "Ленты" по увеличению числа собственных супермаркетов и магазинов у дома, а "приобретение четырех выгодно расположенных гипермаркетов обеспечит "Ленте" лидирующие позиции в этом ключевом для компании сегменте в Перми". В результате транзакции доля "Ленты" на рынке розничной торговли продуктами питания в Пермском крае составит около 7%; объединенный бизнес укрепит позиции компании как четвертого по величине ретейлера в Перми.

"Это приобретение обеспечивает синергетический эффект для дальнейшего роста "Ленты". <...> Увеличение портфолио магазинов также позволит нам расширить предложение онлайн экспресс-доставки как в Перми, так и на территории всего региона, включая небольшие города Пермского края, где рынок онлайн-доставки все еще недостаточно развит. Таким образом, оформив сделку, мы не только усилим наш основной сегмент гипермаркетов, но и закроем ряд задач по новым направлениям стратегии компании. Кроме того, сделка демонстрирует наше стремление оставаться активным игроком в процессе консолидации сектора розничной торговли продуктами питания в регионах России", - отметил генеральный директор "Ленты" Владимир Сорокин, слова которого приводятся в сообщении.

19 мая "Лента" объявила о планах интегрировать в свою сеть 161 супермаркет, логистическую инфраструктуру и сотрудников "Билла Россия". Сумма сделки составит €215 млн. Ожидается, что она будет закрыта летом 2021 года при условии получения необходимого одобрения со стороны ФАС России, сообщили в компании. По состоянию на 31 марта 2021 года под управлением "Ленты" находилось 254 гипермаркета и 140 супермаркетов в 89 городах европейской части России.