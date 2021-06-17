Дегтярев попросил Путина о выделении 1,5 млрд руб. на благоустройство дворов в Хабаровске

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в четверг обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность выделения из федерального бюджета 1,5 млрд рублей на благоустройство дворов в Хабаровске в течение двух лет. Всего на эти средства планируется благоустроить 680 дворов.

"Хотел бы к вам обратиться: у нас половина населения [края] живет в Хабаровске, и в 2021 году мы за счет своего бюджета, местного бюджета приведем в порядок 25 дворов - этого мало, денег не хватает. Поэтому хотелось бы к Вам обратиться, письмо я подготовил, чтобы выделить именно Хабаровску, городу воинской славы, 1,5 млрд рублей", - сказал Дегтярев на встрече с президентом в режиме видео-конференц-связи.

Дегтярев пояснил, что 300 млн рублей, в случае принятия решения о выделении средств региону, удалось бы освоить в этом году и благоустроить тем самым 127 дворов, и 553 дворовых территории - в 2022 году.