Эксперт считает, что пластиковые карты не исчезнут в России в ближайшие 10 лет

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 июня. /ТАСС/. Глава Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор национальной платежной системы "Мир") Владимир Комлев не ожидает, что пластиковые карты уйдут с российского рынка в ближайшие 10 лет, однако их количество может стать "сильно меньше". Такое мнение Комлев озвучил в ходе круглого стола на тему банкинга по-кавказски, организованного "Почта банком" во Владикавказе.

Ранее гендиректор Visa в России Михаил Бернер заявлял, что пластиковые карты через 10 лет могут исчезнуть с российского рынка, уступив место в том числе виртуальным картам.

"Он [пластик] не исчезнет. Его, наверное, станет сильно меньше. Это затратная все-таки история, гораздо быстрее сейчас, не выходя даже к банку, токенизировать карту в мобильный телефон. Но если вдруг у вас села батарейка в телефоне и вы где-то далеко от дома и без зарядки, вам лучше иметь все-таки кусочек пластика, который сработает и энергонезависим", - сказал Комлев.

"Про то, что карт не будет через пять лет, я слышу последние лет 20. Поэтому я немного скептически отношусь к этому тезису, что еще 10 лет и карт не будет. Они могут измениться по своему форм-фактору, их доля может на рынке сместиться", - добавил Комлев.