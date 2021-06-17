Промышленные производители России за май повысили цены на свои товары на 2,3%

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Цены российских производителей промышленных товаров в мае 2021 года, по предварительным данным, выросли на 2,3% к апрелю, говорится в сообщении Росстата.

По данным статистики, в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок цены на руды и концентраты прочих цветных металлов, не включенные в другие группировки, выросли в 2,4 раза. Цены на технические необработанные алмазы повысились на 19,1%, а на природные - на 15,5%. Цены на уголь, за исключением антрацита, коксующегося и бурого угля, увеличились на 11,8%, на вольфрамовые концентраты - на 10,9%, на природный графит - на 9,5%. При этом цены на горючий природный сжиженный и регазифицированный газ стали ниже на 11%.

В обрабатывающих производствах цены на нелегированную сталь в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали увеличились на 32,7%, на сварные стальные трубы некруглого сечения наружным диаметром не более 406,4 мм - на 30,1%, на необработанный алюминий - на 29,6%, на услуги по производству алюминия - на 26,9%.

Цены на листовой горячекатаный стальной прокат без дополнительной обработки выросли на 25,3%, на необработанный свинец - на 23,7%, на стальные электросварные трубы - на 19,9%, на многослойные панели из листового стального плакированного проката - на 19%, на круглые сварные стальные трубы наружным диаметром не более 406,4 мм и другие стальные трубы с открытым швом - на 17,7%. Цены на листовой холоднокатаный прокат из нелегированных сталей без дополнительной обработки шириной не менее 600 мм повысились на 16,7%, а на стальные водогазопроводные трубы - на 15,7%.

В производстве химических веществ и химических продуктов стали выше цены на жирные промышленные спирты - на 66,4%, на стирол - на 60,9%, на уксусную кислоту - на 38,8%, на составные пластификаторы и стабилизаторы для резин и пластмасс - на 33,3%. Цены на техническую газовую серу повысились на 26,9%, на бензолы - на 25,2%, на фенолы - на 24,7%, на органические синтетические красители и составы на их основе - на 22,6%, и на бутадиеннитрильные каучуки - на 16,4%.

Ранее сообщалось, что цены российских производителей промышленных товаров в апреле 2021 года, по предварительным данным, выросли на 2,7% к марту.