МЭР пока не видит необходимости в новых мерах поддержки бизнеса в виде льготных кредитов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ пока не видит необходимости принимать дополнительные меры поддержки бизнеса в виде льготных кредитов, но следит за эпидситуацией и в случае необходимости выйдет с предложениями, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Мы понимаем, что мы по-прежнему остаемся заложниками санэпидситуации, мы ее мониторим. На сегодняшний момент принятия каких-то дополнительных мер в текущий момент, с учетом действующей системы ограничений, не требуется. Но мы ситуацию наблюдаем, и как и все, наверное, понимаем, что ситуация непростая, поэтому внимательно будем следить, и при необходимости выходить с предложениями", - сказал Решетников в ответ на вопрос о новых льготных программах кредитования бизнеса в связи с новыми ограничениями.

Министр напомнил, что в настоящий момент продолжает действовать так называемая программа 1764, предполагающая льготное кредитование для малого и среднего бизнеса и действующая до 2024 года, социальные взносы свыше МРОТ для субъектов МСП облагаются по более низкой ставке.

"В то же время, мне кажется, еще очень важный момент, что мы сейчас сфокусировались на системных вопросах", - подчеркнул Решетников.

Кроме того, некоторое время назад Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс, которыми освобождаются от НДС предприятия общепита с выручкой до 2 млрд рублей в том случае, если у них не менее 70% оборота приходится на общепит, для них также снижаются страховые взносы, если численность персонала не превышает 1,5 тыс. человек. "Очень важно, что решение по НДС будет распространяться на тех, кто торгует алкогольной продукцией", - добавил глава Минэкономразвития.

"Закрыли вопрос освобождения от налогов по тем мерам поддержки, которые были оказаны в рамках проекта поддержки МСП. Ну и расширили механизм инвестиционного налогового вычета, расширили перечень инвестиций, которые под это подпадают, добавили туда строительство или приобретение производственной недвижимости, корпусов - зданий и сооружений достаточно дорогостоящих. Но напомню, что факт возможности применения налогового вычета целиком и полностью зависит от региона, то есть они принимают решение вводить или не вводить", - указал министр.