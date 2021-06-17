Глава Минфина США не видит угрозы гиперинфляции

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Гиперинфляция не угрожает Соединенным Штатам, американская экономика восстанавливается после вызванного последствиями пандемии кризиса. Об этом сообщила в четверг министр финансов США Джанет Йеллен, выступая на слушаниях в комитете по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США.

"Я не считаю, что нам грозит гиперинфляция. В течение нескольких месяцев у нас была высокая инфляция, которую отмечает большинство экономистов. Это носит временный характер, пока наша экономика возвращается в нормальное русло после пандемии, цены восстанавливаются", - пояснила руководитель финансового ведомства.

"Я поддерживаю уровень инфляции в соответствии с целевым показателем Федеральной резервной системы (в 2% - прим. ТАСС) и процентные ставки на немного более высоких уровнях, что даст возможность использовать денежно-кредитную политику для устранения слабостей в экономике", - добавила Йеллен.

В среду Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, увеличила прогноз по инфляции в 2021 году до 3,4% с 2,4%, в 2022 году - до 2,1% с 2%, в 2023 году - до 2,2% с 2,1%.

На прошлой неделе Минтруд США сообщил, что цены на основные потребительские товары и услуги в стране выросли в мае на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является крупнейшим ростом для страны с августа 2008 года. По сравнению с апрелем этого года индекс потребительских цен в мае составил 0,6%. Телекомпания NBC также сообщила, что цены на продукты в США возросли с начала пандемии и уже не возвращались к уровню, зафиксированному до пандемии.