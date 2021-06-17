Индексы РТС и Мосбиржи в четверг снизились на 0,28-0,87%

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг преимущественно снижался, однако просадку в ближайшие сессии могут выкупить, считают эксперты. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,28%, до 3819,07 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,87%, до 1664,38 пункта. Доллар по отношению к рублю на 18:53 мск снизился на 0,26%, до 72,30 руб., евро - на 1,00%, до 86,10 руб.

"Накануне ФРС оставила ставки и параметры программы выкупа активов без изменений, однако ужесточила свою риторику. На этом фоне доходности 10-летних гособлигаций США подскочили с 1,48% до 1,57%, правда, после выхода днем в США позитивных данных по безработице отступили к в район 1,52%", - отметил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Кроме того, индекс доллара DXY подскочил в направлении 91,8 п., что оказало давление на все сырьевые активы, включая нефть и металлы, добавил эксперт. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снизился на 1,86%, $70,27 за баррель.

При этом итоги вчерашнего саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена рынок встретил с умеренным позитивом, однако благоприятный исход уже был заложен в цены. "Итоги встречи президентов РФ и США были, в целом, ожидаемы и вызвали в данной связи фиксацию игроками прибыли на факте реализации рыночных прогнозов. Однако с точки зрения среднесрочного периода они представляются позитивными для спроса на рискованные активы", - также отметил аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

Рынок акций

В лидерах роста сегодня находятся расписки Globaltrans (+3,53%), являющегося одним из крупнейших частных российских операторов железнодорожных перевозок. "Компанию поддерживает восстановление деловой активности и торговли: продолжают восстановление ставки на аренду полувагонов, которые выросли на 12% с начала года. Рост ставок может поддерживаться в дальнейшем динамикой экспорта черной металлургии и удобрений", - полагает инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Иван Малина.

Также среди фаворитов отметились акции "Лукойла" (+1,12%), которые пробили поддержку на 6650 руб. и двинулись к новому максимуму 6746 руб. В случае закрепления в пределах 6730-6750 руб. новой целью подъема станет 6810 руб., считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Бумаги "Норникеля" (-3,00%) и ММК (-1,56%) оказались в числе аутсайдеров на фоне роста курса доллара и в виду намерений Китая распродавать ряд металлов из состава госзапасов. "Это оказало давление на цены металлов на бирже - акции пошли следом. Для акций "Норникеля" определенный негатив есть в укреплении рубля, так как доля его выручки формируется в валюте", - добавила эксперт.

Прогноз на завтра

Текущая просадка на рынках будет выкуплена в ближайшие сессии, считает Александр Бахтин. "В перспективе до конца года ФРС сохранит сверхмягкую политику, что среднесрочно продолжит поддерживать рисковые активы. Завтра отечественный рынок может начать восстанавливать позиции. Препятствовать этому может фактор пятницы", - добавил он.

Завтра судьбу ключевой ставки решит ЦБ Японии, а Fitch Ratings опубликует рейтинг Великобритании. Из важной статистики инвесторы обратят внимание на индекс цен производителей (PPI) Германии за май. По оценкам "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи в пятницу будет формироваться в пределах 3780-3880 пунктов, курс рубля к доллару в пределах 71,8-72,8 руб.

Целевые диапазоны закрытия торгов пятницы "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3805-3845 пунктов, а также 71,90-72,40 руб. и 85,45-86,70 руб. соответственно.