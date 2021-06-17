В Москве в условиях пандемии за год смогли открыть более 1 тыс. новых мест общепита

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Более 1 тыс. новых предприятий общественного питания открылось в Москве в условиях пандемии и ряда ограничений. Отрасль продолжает активное развитие, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ресторанный бизнес становится весомой экономической отраслью в Москве, несмотря на все кризисы, проблемы, он раза в два вырос за последние годы. Сегодня почти четверть миллиона человек работает в этом бизнесе, еще примерно столько же - в смежных отраслях; 500 тыс. москвичей могут одновременно сесть за столики. Это, конечно, масштаб большой. <...> Несмотря на все проблемы, отрасль продолжает активно развиваться: за этот год появилось более тысячи новых предприятий", - сказал Собянин в ходе встречи с предпринимателями в сфере общепита.

Он добавил, что при этом в сфере торговли и услуг есть "огромное количество проблем", и власти находятся в постоянном контакте с предпринимателями. Мэр также выразил уверенность, что отрасль является одной из основных в Москве, которая будет развиваться, несмотря ни на что, а количество занятых в ней - расти.

"Это очень важно для города, чтобы люди работали, общались. Эта отрасль [общественного питания - прим. ТАСС], с одной стороны, очень устойчива к кризисам, как показали предыдущие - и 2010 года, и 2014 года кризисы, - она одна из самых устойчивых. Но во время пандемии, она, наоборот, оказалось самой уязвимой, как вся отрасль гостеприимства: когда снижаются потоки людей, вводятся жесткие ограничения, и первой оказалась под ударом именно эта отрасль", - отметил Собянин.

Он добавил, что, человечество, по большому счету, ни разу за свою историю не сталкивалось с такой пандемией, когда на всех континентах практически одновременно болели более миллиарда жителей. По его словам, подобная ситуация плохо поддается управлению, и борьба тянущаяся, длительная, не быстрая.

Совместные решения

"Год назад мы с вами встречались, и одним из главных вопросов, который вы поднимали, было решение по аннулированию НДС. Мы поддержали вас, глава правительства [Михаил] Мишустин лично занимался этим вопросом, - он как бывший глава ФМС очень хорошо разбирается в этой проблематике, знает и внешние показатели, и внутреннюю кухню (в прямом и в переносном смысле). В конечном итоге президентом РФ было поддержано решение. Так что это большое подспорье. Плюс, сама градация отнесения к малому и среднему бизнесу увеличена до 2 миллиардов, и переход на 15-процентное отчисление в фонды это тоже серьезная история", - отметил мэр.

В ходе встречи мэра и представителей ресторанного бизнеса обсуждались возможные совместные решения, которые должны поспособствовать снижению темпов распространения коронавирусной инфекции. Практические решения планируется опубликовать позднее.