Минэкономразвития приступило к корректировке макропрогноза

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития приступило к корректировке прогноза социально-экономического развития на 2022-2024 годы, санитарно-эпидемиологические риски необходимо учитывать в оценке восстановления экономики. Об этом журналистам заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Да, мы сейчас приступили к корректировке прогноза. Причем мы будем корректировать одновременно и прогноз до 2030 года, и на 2022-2024 годы", - сказал министр.

"Сейчас пока преждевременно наверное об этом говорить, все-таки ситуация развивается, надо посмотреть, как она будет развиваться. Хотя, конечно, она нас беспокоит. Действительно, санитарно-эпидемиологические риски, которые за последние буквально дни проявились, их надо учитывать", - отметил Решетников, отвечая на вопрос о влиянии ухудшающейся эпидемиологической ситуации на макропрогноз.

По словам министра, на оценки может повлиять достаточно активная нормализация денежно-кредитной политики, переход от мягкой к нейтральной, одновременно нормализация бюджетной политики. "Все это, с одной стороны, правильно, а с другой - очень важно быть уверенными, что тот экономический рост, который мы видим, он будет устойчивым", - добавил Решетников.

Кроме того, по словам министра, можно посмотреть на опыт других западных стран, которые, даже имея высокие темпы и восстановления экономики, и инфляции, только обсуждают, когда они начнут говорить о некоторых мерах ужесточения денежно-кредитной политики. По его словам, все эти факторы надо принимать во внимание, чтобы не поставить под угрозу то восстановление, которое, по ожиданиям министерства, должно перейти в экономический рост.

"Мне кажется, что на сегодняшний момент пока рано говорить об устойчивости этого роста. Восстановление идет, но нам бы хотелось в конце концов не просто восстанавливаться, нам же нужно расти дальше. И нам сейчас пока преждевременно делать какие-либо далеко идущие выводы по одному месяцу, у нас на руках пока только апрель. Май со следующей недели начнет выходить", - подчеркнул глава Минэкономразвития.

Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ вырастет в 2021 году на 3,3%, в 2022 году - на 3,4%, в 2023 году - на 3%.