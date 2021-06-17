Амурский ГПЗ построен на 76,5%

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), который строит "Газпром" в районе города Свободный, построен на 76,5%, говорится в сообщении холдинга.

Как сообщалось, 9 июня была запущена первая технологическая линия завода, на второй линии, где закончен монтаж вспомогательного и основного оборудования, идут пуско-наладочные работы. На третьей и четвертой линиях полностью установлено газоразделительное оборудование. На пятой завершены фундаментные работы, идет подготовка к установке колонн выделения этана и метана, газоперекачивающих агрегатов. На шестой линии ведется заливка фундаментных оснований, монтаж металлоконструкций.

"Статус реализации проекта Амурского ГПЗ - 76,5%. Строительство опорного предприятия современного центра по газопереработке и газохимии на Дальнем Востоке России ведется по графику", - говорится в сообщении "Газпрома".

"Газпром" отмечает, что началась очередная кампания по доставке на площадку завода крупнотоннажного оборудования речным и морским транспортом. Всего в ходе летней навигации 2021 года планируется завезти 51 единицу крупнотоннажных грузов общей массой 5,5 тыс. тонн.

Кроме того, в ближайшее время будет запущен в работу логистический центр по обслуживанию гелиевых изотермических контейнеров (гелиевый хаб) в районе города Владивостока. Он необходим для поставки жидкого гелия с Амурского ГПЗ на мировой рынок. Перевозку контейнеров с жидким гелием между ГПЗ, хабом и портами Приморского края будут выполнять магистральные тягачи, работающие на сжиженном природном газе (СПГ). Для заправки транспорта на хабе построена малотоннажная установка по производству СПГ.

О заводе

Амурский ГПЗ - один из крупнейших инфраструктурных проектов "Газпрома" на Дальнем Востоке, он станет якорным предприятием центра глубокой переработки газа в этом регионе. На заводе будет перерабатываться многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, поступающий по газопроводу "Сила Сибири". Проектная мощность предприятия составит 42 млрд куб. м газа в год. ГПЗ будет включать крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м ежегодно. На фоне растущего спроса на гелий в мире, особенно в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, рядом с Владивостоком в ближайшее время планируется запустить в эксплуатацию крупнейший в мире гелиевый хаб для его поставки.

Кроме гелия, Амурский ГПЗ также будет производить товарный газ (метан), этан, сжиженные углеводородные газы (СУГ, пропан и бутан), пентан-гексановую фракцию. Эти продукты нужны для производства полиэтилена, полимеров, пластика, которые используются практически во всех отраслях промышленности и в быту.