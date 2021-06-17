Эксперт: для снижения цен на импортные товары в РФ нужны центры сертификации за рубежом

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Создание и развитие за рубежом центров сертификации перед поставками в РФ товаров иностранных производителей позволит сократить сроки ее прохождения и упростит процедуру получения необходимых разрешений, что, в свою очередь, будет способствовать снижению цен на них в России. Такое мнение высказала президент Ассоциации экспресс-перевозчиков Галина Донцова.

"Почему бы не разрешить или не развивать сертификационные центры за границей, чтобы иностранный производитель мог прийти в то же представительство Роспотребнадзора или в органы сертификации, которые развиваются за границей, и там получать эти сертификаты", - сказала она в четверг на общественных слушаниях на тему "Стимулирующие меры развития электронной торговли" в Общественной палате (ОП) РФ.

Как отметила Донцова, также необходимо рассмотреть возможность признания иностранных сертификатов в России. "Может быть, предложить государству, Роспотребнадзору, Евразийской экономической комиссии развивать направление упрощения сертификации. <...> Это будет полезно и нашим экспортерам, которые будут со своими "родными" сертификатами идти на любые рынки, а не получать сертификаты в каждой стране", - сказала эксперт.

Обязательная сертификация - это система оценки соответствия продукции, подтверждение безопасности которой является обязательным требованием законодательства в области технического регулирования. Система обязательного подтверждения соответствия применяется для оценки безопасности как импортных, так и отечественных товаров, а итоговым документом является сертификат.