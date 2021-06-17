Минэнерго не рассматривает возможность введения ограничений на экспорт угля

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Министерство энергетики в настоящий момент не рассматривает возможность введения каких-либо ограничений на экспорт угля даже в качестве крайней меры для стабилизации цен на рынке угля России. Об этом ТАСС сказал представитель министерства.

"Вариант введения ограничений экспорта Минэнерго России не рассматривает", - сказал он.

Возможность введения ограничений на экспорт сейчас существует в качестве опции на рынке бензина. Кабмин неоднократно заявлял, что этот вариант может быть задействован, но только как крайняя мера для стабилизации рынка.

Для улучшения ситуации с ценами на уголь министерство энергетики планирует предложить различные варианты минимального порога продажи угля на бирже, они будут отличаться в зависимости от марки угля. "Минэнерго России совместно с ФАС России разрабатывают приказ, утверждающий введение минимальных нормативов по продаже угля на бирже. Данная мера позволит стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке энергетического угля", - сообщили в министерстве. "В зависимости от марок угля будут предложены различные варианты нормативов по минимальной величине биржевых продаж", - добавил представитель.

В ФАС говорили ТАСС, что введение нормативов позволит скорректировать цены на энергетический уголь и стабилизировать ситуацию на рынке. Как сообщалось ранее, в июне энергетический уголь в России подорожал на 14% на фоне роста мировых котировок и ажиотажного спроса за границей.

По данным Argus, производители угля перестали предоставлять сезонные скидки, а стоимость топлива повысилась до максимального уровня с марта 2019 года. В "Совете рынка" отмечали, что подорожание энергетического угля может привести к повышению нерегулируемых цен на электроэнергию во второй ценовой зоне (Сибирь) оптового энергорынка.