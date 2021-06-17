США сделали исключения из санкций по Сирии, Ирану и Венесуэле для операций против COVID-19

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Министерство финансов США выпустило в четверг генеральные лицензии по Сирии, Ирану и Венесуэле, которые предусматривают ряд исключений из американских санкций в отношении этих стран для проведения связанных с борьбой с коронавирусом операций.

"[Разрешить] операции или действия, связанные с экспортом, реэкспортом, продажей или поставкой, напрямую или опосредовано, услуг Сирии, которые касаются предотвращения, диагностики или лечения COVID-19, - говорится в лицензии по Сирии. - [Разрешить] связанные с COVID-19 операции с участием включенных в санкции конкретных лиц. Все операции и действия с участием правительства Сирии, Polymedics LLC, Letia Company, <...> касающиеся предотвращения, диагностики или лечения COVID-19, при условии, что любой экспорт или реэкспорт товаров в Сирию должен быть лицензирован или иным образом разрешен Министерством торговли США".

При этом транзакции с участием вооруженных сил и правоохранительных органов Сирии под исключение не подпадают.

Аналогичные меры действуют в отношении Венесуэлы, однако лицензия, в частности, не касается операций с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA.

В документе по Ирану разрешаются определенные транзакции с Центробанком и Иранской национальной нефтяной компанией.