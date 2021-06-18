Чернышенко поручил подготовить планы-графики по переводу ГИС на "Гостех" к концу года

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры подготовить планы-графики по переводу государственных информационных систем (ГИС) на платформу "Гостех" до конца 2021 года. Такое решение было принято на совещании вице-премьера с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти, сообщили в аппарате Чернышенко.

"До конца года у нас должны быть планы-графики по переводу ГИС на "Гостех". Отдельно Минцифры необходимо отработать этот вопрос с региональными органами исполнительной власти, подготовив совместно планы перехода информационных систем", - отметил заместитель председателя правительства.

Чернышенко также поручил Минцифры до 15 августа разработать методику оценки целесообразности создания новых ГИС и перехода существующих информационных систем на платформу "Гостех".

В аппарате вице-премьера добавили, что замглавы Минцифры России Олег Пак рассказал о результатах инвентаризации IТ-ресурсов органов государственной власти и подведомственных учреждений. В рамках инвентаризации IТ-ресурсов Минцифры изучило 4 129 информационных систем и 169 центров обработки данных (ЦОД). Министерство проверяло правовые основы создания и эксплуатации систем, как защищается информация в этих системах, сведения о зарегистрированных правах в Роспатенте и Росимуществе.

На совещании также обсудили внедрение искусственного интеллекта в федеральных органах власти и появление на госслужбе "датасайнтистов", которые на основе аналитических данных строят модели, помогающие принимать решения. Дмитрий Чернышенко счел необходимым разработать рекомендации по определению оптимальной численности таких специалистов. Разработкой займется Минцифры.

"Гостех" - это цифровая платформа для взаимодействия граждан и бизнеса с государством, на ней будут представлены различные сервисы, в том числе оформление аренды госимущества, постановка недвижимости на кадастровый учет, выдача цифрового полиса обязательного медицинского страхования. Стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы готовятся по поручению президента РФ Владимира Путина к 1 июля 2021 года. Региональные стратегии должны быть утверждены до 1 сентября этого года.